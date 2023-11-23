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Правительство РФ не поддержало регулирование цен на топливо

«Известия»: правительство РФ не поддержало регулирование цен на бензин и дизель

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Мария Девахина/РИА Новости

В правительстве считают, что введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС. В связи с этим кабмин не поддержал соответствующий законопроект, сообщает газета «Известия».

Как напоминает издание, осенью группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на топливо. Теперь же кабмин рассмотрел его, но решил не поддерживать.

Согласно проекту отзыва правительства, на который ссылается газета, прилагаемые к проекту закона материалы не содержали никакого анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки бензина и дизеля. В нем также отмечается, что введение госрегулирования цен на внутреннем рынке создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок, что в свою очередь может вызвать дефицит и привести к неконтролируемому росту цен.

До этого эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов выразил мнение, что для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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