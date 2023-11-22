Эксперт раскрыла одну из причин подорожания недвижимости

В России сложилась тенденция строить все более малогабаритные квартиры, чтобы снизить цену и сделать жилье доступнее для покупателей, но на самом деле эффект обратный. Об этом в беседе с URA.RU заявила вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

По ее словам, за последние 10 лет площадь квартир в новостройках постепенно сокращается. Это происходит на фоне роста стоимости недвижимости.

Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен. Теперь людям опять требуется больше времени на то, чтобы накопить. Соответственно, застройщики вновь стараются сделать меньшую нарезку квартир, за счет чего вырастает спрос, который тянет вверх цены. Получается вот такая обратная логика», — объяснила Никитина.

Вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в свою очередь отметил, что тенденция характерна для всех регионов, но московские девелоперы на нее реагируют быстрее всего.

Операционный директор Ox Capital Сервер Муртазаев прогнозирует продолжение тренда. По его словам, в 2023 году средняя стоимость «однушки» в Москве составит уже 10 млн рублей против 8 млн сейчас. При этом по мнению Муртазаева 95% всех квартир в Москве приобретается по программам льготной ипотеки.

До этого эксперты ДОМ.РФ предупредили, что в России существует проблема с доступностью новостроек.

Ранее Банк России отметил замедление темпов выдачи ипотек.