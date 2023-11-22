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Россиянам перечислили плюсы и минусы упрощенного банкротства

Эксперт НИФИ Минфина Дмитриев назвал шесть минусов упрощенного банкротства

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Россияне могут подать заявление о банкротстве через МФЦ, а не суд, если долг составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей, и нет возможности его выплатить. У такой процедуры упрощенного банкротства есть четыре плюса и шесть минусов, рассказал «Газете.Ru» эксперт проекта Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

Он уточнил, что плюсы процедуры очевидны – банкрот освобождается от долга, а преследования по его принудительному взысканию и психологический гнет прекращаются. Кроме того, сама процедура бесплатна.

«Среди минусов — высокий порог доступности процедуры: жесткие требования по срокам исполнительного производства, доходам, имуществу, а также невозможность списать долги, которые неразрывно связаны с личностью должника. В том числе — по возмещению вреда жизни, здоровью, имуществу или морального вреда, по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия. Все указанное придется платить даже после завершения процедуры банкротства», — прокомментировал эксперт.

Дмитриев добавил, что после процедуры банкротства в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без ссылки на факт банкротства, а сведения о признании несостоятельным отражаются в кредитной истории.

Пятый и шестой минусы — сведения из единого федерального реестра сведений о банкротстве не удаляются (находятся там бессрочно), а после решения в течение трех лет нельзя руководить организацией (если речь идет о банке, то 10 лет) или вести предпринимательскую деятельность в течение пяти лет.

До 1 сентября 2020 года обанкротиться в России можно было только через суд.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о перспективах бунта отчаянных заемщиков в России.

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