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В России одобрили новый МРОТ

СФ одобрил повышение МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

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Depositphotos

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5% – до 19 242 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале СФ.

Также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не ниже 48%. До этого она была 42%.

Незадолго до решения Совфеда Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении МРОТ в 2024 году.

В настоящий момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

Согласно Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

По данным ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2024 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

Экономисты ранее сообщали, что в 2024 году в России вырастут пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.

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