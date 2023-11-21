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Сооснователь Binance Чжао признал вину в отмывании денег

Гендир крупнейшей биржи криптовалюты Binance Чжао уйдет в отставку из-за США

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Binance

Генеральный директор и сооснователь крупнейшей биржи криптовалюты в мире Binance Чжао признает обвинения в отмывании денежных средств и уклонении налогов со стороны прокуратуры в США и уедет в отставку. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Финансовый конфликт между властями США и компанией будет урегулирован при участии минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. США требуют от Binance уплаты $4 млрд в свой бюджет.

Сообщается, что в рамках сделки по урегулированию вскрытых махинаций Чжао признает себя виновным и подаст соответствующее заявление в федеральный суд в Сиэтле днем 28 ноября.

Расследования минюста США в отношении Binance началось не раньше 2018 года.

До этого мошенники атаковали пользователей Binance из РФ после запрета на валютные торги.

Ранее аналитик назвал последствия ухода из России криптобиржи Binance.

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