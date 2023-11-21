Минэнерго обсуждает частичную отмену запрета на экспорт дизельного топлива

Министерство энергетики РФ пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас обсуждается снятие ограничений только на поставки летнего дизтоплива за границу. Запрет же на вывоз зимнего сохранится.

В конце сентября правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов из страны на фоне роста их цен. Впоследствии были сделаны некоторые послабления, к примеру, в начале октября ограничения скорректировали: теперь разрешен вывоз дизтоплива в порты по трубопроводам компаниям, которые поставляют на внутренний рынок минимум 50% произведенного топлива, а на прошлой неделе были сняты ограничения на вывоз бензина.

По мнению ряда аналитиков, текущие послабления в экспорте топлива не приведут к резкому снижению цен на топливо. По мнению руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в текущей ситуации на топливо большее значение оказывает курс рубля и падение цен на нефть.

Ранее Минэнерго назвало условие полной отмены запрета на экспорт топлива.