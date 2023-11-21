Россиянам назвали три причины ухудшения кредитной истории

Из-за плохой кредитной истории банк может отказать в выдаче нового займа. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик, назвав три причины, по которым может произойти такая ситуация.

Первая из них – просрочка по ранее взятому кредиту. Если просрочка действительно была, на «заглаживание вины» придется потратить немало времени, добавил он.

«Первое, что нужно сделать, — погасить долг. Встречаются предложения недобросовестных «исправителей», которые за вознаграждение обещают «обнулить» негативные сведения, но это обман. Для действительного «обнуления» кредитной истории должно пройти не менее семи лет. Если погасить имеющийся долг и в дальнейшем не нарушать платежную дисциплину по текущим долговым обязательствам, доверие банков вернется к потенциальному заемщику быстрее», — сказал он.

Положительная кредитная активность поможет восстановить репутацию: добросовестно исполненные обязательства перевесят старые кредитные «грехи», обратил внимание эксперт.

Вторая причина ухудшения кредитной истории – данные о погашении долга могли не отобразиться в ней. Это возможно из-за технического или программного сбоя в бюро кредитных историй (БКИ), у банка, некорректной работы платежной системы или человеческого фактора, уточнил Сергейчик. В этом случае нужно обратиться в БКИ и банк с заявлением о внесении изменений в кредитную историю.

«К нему необходимо приложить документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств, — чеки, платежки об оплате, справку о погашении кредита, кредитный договор, иные значимые документы», — сказал эксперт.

Также кредитную историю может ухудшить взятый на человека мошенниками кредит.

«Необходимо обратиться в банк с претензией, в которой нужно потребовать признать договор займа незаключенным, исключить недостоверную запись из БКИ, а также прекратить обработку кредитором персональных данных. Нередко кредитор идет на уступки, если осознает, что его система идентификации клиента имеет недочеты», — уточнил Сергейчик.

По его словам, если банк не пойдет навстречу, нужно обращаться в суд.

Проверить свою кредитную историю можно в БКИ. Перечень таких бюро, где хранятся сведения о заемщике, можно запросить через госуслуги или Центральный каталог кредитных историй на сайте Банка России. Два раза в год можно запросить историю бесплатно.

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