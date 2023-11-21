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Аналитик спрогнозировал «дно» курса доллара в ноябре-декабре

Аналитик Васильев назвал пределом падения курса доллара уровень 85 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Пределом падения курса доллара в ноябре-декабре 2023 года может стать уровень 85 рублей. В ноябре-декабре курс американской валюты будет находиться в диапазоне 85-90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он уточнил, что курс евро составит 88-93 рубля, а юаня — 11,2-11,9 рубля.

«В пользу рубля по-прежнему будут выступать обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами, профицит текущего счета платежного баланса России, высокие рублевые процентные ставки. ЦБ РФ на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Мы также допускаем, что шаг повышения может быть 200 базисных пунктов, до 17%», — пояснил Васильев.

По словам аналитика, ЦБ может выбрать больший шаг повышения ключевой ставки в случае, если инфляция продолжит разгоняться в оставшиеся до заседания недели.

Васильев не исключил, что курс рубля продолжит укрепляться в первом квартале 2024 года.

По данным Мосбиржи на 13:58 мск вторника, доллар стоит 87,923 рублей, евро – 96,412 рублей, юань – 12,3 рубля. Курс американской валюты упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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