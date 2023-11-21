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Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 июня

Курс евро опустился ниже 96 рублей в ходе торгов на Московской бирже

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро опустился в ходе торгов на Московской бирже 21 ноября ниже 96 руб. впервые с 30 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 7:00 (мск), европейская валюта торговалась на уровне 95,76 руб., снизившись на 0,97%. К 7:19 (мск) курс евро замедлил снижение, до 96,51 руб. (-0,2%).

В то же время доллар опускался до 88,04 руб., теряя 0,41%, а юань находился на уровне 12,328 руб. (+0,08%).

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко прогнозировал, что торговый диапазон китайского юаня на текущей неделе составит 12,25 – 12,50 руб.

До этого сообщалось, что после недавнего укрепления аналитики прогнозируют, что курс рубля установится на отметке ₽90 за доллар. Bloomberg пишет, что такой прогноз содержится в базовом сценарии Минэкономразвития и отражает ожидания участников рынка.

Ранее эксперт назвал причины резкого укрепления рубля.

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