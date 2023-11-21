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Россияне перестали быть ключевыми покупателями недвижимости в Дубае

Россияне больше не являются основными покупателями недвижимости в Дубае

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Kamran Jebreili/AP

Граждане России больше не являются ключевыми покупателями недвижимости в Дубае, сообщает «Лента.ру».

В материале отмечается, что россияне стали чаще продавать ранее приобретенные в Дубае квартиры, а также отменили часть уже запланированных покупок. Так, за последнее лето гражданами России продано недвижимости почти вдвое больше, чем приобретено.

Такая ситуация возникла из-за падения курса рубля и продолжающегося роста цен на недвижимость в Дубае. Жилье там стало дорожать еще три года назад, и к началу сентября рост составил около 30%. Другими факторами эксперты также назвали насытившийся спрос и ограничение размера ежемесячной суммы, которую некоторые российские банки разрешают отправлять в ОАЭ.

Поэтому интерес к элитной недвижимости со стороны российских граждан сильно уменьшился. Сейчас россияне практически не приобретают недвижимость стоимостью более $10-15 млн. Из-за этого покупатели из РФ по объему приобретаемой недвижимости переместились с первого на пятое место.

Отечественные аналитики, подчеркивает «Лента.ру», предлагают россиянам вместо Дубая инвестировать в недвижимость в Сочи. Ежегодный рост цен в Сочи составляет около 20%.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается ажиотажный спрос на квартиры в новостройках, которые только начинают строиться.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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