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Поставки российского угля в Китай упали до минимума с февраля

Китай снижает закупки российского угля из-за избытка запасов и введения пошлин

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Поставки российского угля в Китай в октябре 2023 года снизились до 7,64 млн тонн, что является минимальным показателем с февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

Одной из причин стало введение с 1 октября РФ экспортной пошлины на некоторые товары, включая уголь. Цены на российский уголь на восточных портах выросли до 102 долларов/т против 95 долларов/т для австралийского, объясняют торговцы.

Вместе с тем поставки из РФ за 11 месяцев 2023 года выросли на 19% в годовом исчислении. Падение также затронуло поставки из Монголии и Индонезии.

Китайские ТЭЦ накопили большие запасы угля по сравнению с прошлыми годами, снижая спрос. Покупательный интерес направлен на низко- и среднекалорийный уголь 3800-4200 ккал/кг.

До этого экономист объяснил причины резкого сокращения экспорта российского угля.

Ранее выручка российских угольщиков в первом полугодии 2023 года упала на 29% к аналогичному периоду прошлого года.

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