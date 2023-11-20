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Производители бриллиантов раскритиковали бельгийский план против российских алмазов

Ювелирные компании недовольны идеей Бельгии о трассировке алмазов из РФ

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Denis Balibouse/Reuters

Предложение о трассировке бриллиантов из РФ, выдвинутое бельгийским правительством, вызвало недовольство среди мировых производителей. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет FT, 16 ведущих мировых ювелирных компаний и торговцев алмазами раскритиковали план Бельгии за отсутствие «прозрачности и учета мнений всех сторон».

Однако бельгийский источник уточнил изданию, что план был утвержден на правительственном уровне после «широких межгосударственных консультаций». G7 намерена объявить о системе трассировки уже в ближайшие недели.

Как сообщает издание, около 90% мировых бриллиантов проходят через антверпенский центр. При этом годовой экспорт российских сырых алмазов составляет порядка $4 млрд. Введение санкций может нанести серьезный удар по ювелирному рынку.

В середине ноября США ввели санкции против 14 российских компаний.

Ранее Кремль прокомментировал запрет ЕС на поставки российских алмазов.

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