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Уволенный гендиректор OpenAI присоединится к Microsoft

Экс-глава OpenAI возглавит группу по искусственному интеллекту в Microsoft

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Depositphotos

Бывший гендиректор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель компании Грег Брокман перейдут на работу в Microsoft. Об этом сообщает агентство Reuters.

О новом назначении рассказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. По его словам, оба специалиста войдут в руководство новой исследовательской группы по передовому искусственному интеллекту.

Кроме того, Наделла подтвердил, что Эммет Шир станет новым генеральным директором OpenAI. Топ-менеджер добавил, что в Microsoft «с нетерпением ждут возможности познакомиться с Эмметом Широм и новой руководящей командой OAI и поработать с ними».

18 ноября сообщалось, что совет директоров компании OpenAI уволил с поста гендиректора Сэма Альтмана, поскольку «он не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом». После этого компанию покинули ещетрое ключевых сотрудников.

Принадлежащий компании OpenA чат-бот ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю.

Ранее опрос показал, что 7% граждан России мечтают передать рутинные задачи искусственному интеллекту.

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