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Во Франции пообещали сократить дефицит бюджета в соответствии с нормами ЕС

Минфин Франции пообещал снизить дефицит бюджета ниже 3% ВВП к 2027 году

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Global Look Press

Власти Франции намерены к 2027 году снизить дефицит госбюджета ниже 3% ВВП, как требуют нормы ЕС. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, передает газета La Tribune.

По его словам, в 2023 году дефицит составит 4,9% при расходах в €496 млрд. К 2024 году планируется сократить расходы до €491 млрд, а дефицит — до 4,4% ВВП. К 2025 году дефицит должен опуститься до 3,5%.

Для экономии будут пересмотрены госзакупки и сокращены на 25% площади, занимаемые госучреждениями. Также планируется отменить часть субсидий, введенных на фоне высокой инфляции.

«Нам необходимо переосмыслить государственные закупки, чтобы в следующем году сэкономить €500 млн. И в рамках этого я хочу провести амбициозную реформу портфеля государственной собственности», — раскрыл планы правительства министр-делегат Том Казенав.

По данным СМИ, отказ от компенсации роста тарифов на газ и электричество позволит сэкономить €14 млрд в 2024 году. Средства направят на образование и армию.

До этого Франция столкнулась с ростом дефицита бюджета.

Ранее французов предупредили о росте цен на электричество в 2024 году.

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