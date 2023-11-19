Аналитики прогнозируют курс рубля на уровне ₽90 за доллар

После недавнего укрепления аналитики прогнозируют, что курс рубля установится на отметке ₽90 за доллар. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой прогноз содержится в базовом сценарии Минэкономразвития и отражает ожидания участников рынка, пишет издание.

«В целом мы ожидаем, что недавнее повышение ставок будет сдерживать местный спрос, ограничивая импорт, в то время как недавний рост цен на нефть марки Urals должен помочь стабилизировать рубль», — сказал валютный стратег Barclays Марек Рачко.

После ослабления до ₽100 за доллар в октябре рубль восстановил позиции благодаря повышению ключевой ставки ЦБ до 15% и возвращению экспортерами части валютной выручки.

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы курс будет колебаться в диапазоне ₽85-95 за доллар под влиянием санкций и геополитики. Фундаментально справедливая стоимость рубля составляет около ₽85 за доллар.

К концу года ожидается небольшое ослабление до ₽90 из-за оттока капитала. В первой половине 2024 года курс стабилизируется на уровне ₽90-92 за доллар, подытоживает агентство.

Накануне инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

Ранее эксперт назвал причины резкого укрепления рубля.