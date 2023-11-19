Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики прогнозируют курс рубля на уровне ₽90 за доллар

Bloomberg: Аналитики ждут стабилизации курса рубля на уровне ₽90-92 к доллару

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

После недавнего укрепления аналитики прогнозируют, что курс рубля установится на отметке ₽90 за доллар. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой прогноз содержится в базовом сценарии Минэкономразвития и отражает ожидания участников рынка, пишет издание.

«В целом мы ожидаем, что недавнее повышение ставок будет сдерживать местный спрос, ограничивая импорт, в то время как недавний рост цен на нефть марки Urals должен помочь стабилизировать рубль», — сказал валютный стратег Barclays Марек Рачко.

После ослабления до ₽100 за доллар в октябре рубль восстановил позиции благодаря повышению ключевой ставки ЦБ до 15% и возвращению экспортерами части валютной выручки.

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы курс будет колебаться в диапазоне ₽85-95 за доллар под влиянием санкций и геополитики. Фундаментально справедливая стоимость рубля составляет около ₽85 за доллар.

К концу года ожидается небольшое ослабление до ₽90 из-за оттока капитала. В первой половине 2024 года курс стабилизируется на уровне ₽90-92 за доллар, подытоживает агентство.

Накануне инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

Ранее эксперт назвал причины резкого укрепления рубля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий