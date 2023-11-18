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Кисида не смог ответить на вопрос, когда Китай отменит запрет на импорт рыбы

Японский премьер не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Японский премьер-министр Фумио Кисида на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества заявил, что не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты из Фукусимы и нескольких других префектур, введенный ранее из-за начала сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

«Касательно сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1» я призвал к спокойной реакции, основанной на научных данных, и потребовал немедленно отменить ограничения на импорт японских морепродуктов», — заявил Кисида.

Японский премьер добавил, что в данный момент неизвестно, когда эмбарго будет отменено, и стороны на данном этапе договорились только об обсуждении этой проблемы на основе диалога и консультаций.

До этого председатель Китая Си Цзипньпин призвал прекратить политизацию торговых вопросов, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Ранее в японской экономзоне заметили превышение вредных веществ после сброса воды с «Фукусимы».

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