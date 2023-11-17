Более тысячи предприятий начали цифровую трансформацию вместе со Сбером

Более тысячи корпоративных клиентов проходят цифровую трансформацию вместе со Сбером, что помогает им расти быстрее рынка и демонстрировать лучшую динамику ключевых показателей эффективности. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на открытии конференции SberPro Tech 2023 для партнеров цифровой трансформации Сбера.

Анатолий Попов отметил, что свыше 200 партнеров-интеграторов стали амбассадорами цифровой трансформации (DTaaS, Digital Transformation as a Service). Речь об IT-компаниях, которые интегрируют инновационные цифровые решения в бизнес клиентов Сбера, и в результате зачастую создаются продукты и сервисы для всей страны.

В качестве примера топ-менеджер Сбера привел цифровое решение для сборщиков дикоросов «Сезоны сбора», позволяюще автоматизировать процесс закупок и управлять всей цепочкой — от приема до переработки. Изначально предполагалось, что оно будет использоваться в Карелии и Вологодской области, но в итоге его применяют сборщики дикоросов по всей стране.

«Компании, которые проходят цифровую трансформацию вместе со Сбером, создают свои цифровые продукты и выходят с ними на новые рынки. Мы научились делать совместные продукты и интеграции, использовать сервисы Сбера для улучшения процессов, делать отраслевые навигаторы для клиентов, которые помогают им ориентироваться в богатстве цифровых решений, актуальных для тех или иных отраслей», — пояснил Попов.

Он также добавил, что Сбер ставит перед собой задачу развивать компании-партнеры и делать их конкурентоспособными, помогая в трансформации бизнес-модели.

«Рынок очень конкурентный. И мы рассчитываем, что лучшие клиенты будут реализовывать свои стратегии вместе с нами, мы будем всячески этому помогать, осуществляя цифровую и образовательную поддержку, развивая команды и менеджмент этих компаний для достижения поставленных задач», — заявил зампред правления Сбербанка.

В Сбере ожидают, что к 2026 году число компаний, проходящих совместную цифровую трансформацию, достигнет 8 тыс.

«Они будут изучать цифровые продукты, обмениваться опытом, изучать лучшие цифровые решения, что внесет значительный вклад в построение более эффективной экономики», — сказал Попов.

SberPro Tech — конференция партнеров Сбера по цифровой трансформации бизнеса. Ее участниками стали владельцы бизнеса, CEO, CIO, CTO, CDTO, руководители ИТ-направлений компаний, а также интеграторов, разработчиков и вендоров ИТ-решений цифровой трансформации.