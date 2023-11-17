В России вырастет досрочная пенсия

По данным проекта бюджета Соцфонда Счетной палаты на 2024-2027 года стало известно, что в России в следующем году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что а октябре 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным россиянам составил 18 539 рублей, в 2024 году он вырастет на одну тысячу — до 19 596 рублей. В 2025 году данный показатель вырастет до 20,6 тысячи рублей и до 21,6 тысячи в 2026 году.

Отмечается, что за следующие три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17%.

До этого стало известно, что россияне после выхода на пенсию продолжают работать в среднем в течение 7,5 года.

Этот показатель является рекордным за все время сбора статистики с 2011 года. Тогда средняя продолжительность работы после пенсии составляла 6 лет. В 2020 году россияне в среднем работали 7,02 года после выхода на пенсию.

Пенсию и работу в течение 7,5 года совмещают те, кто получает досрочную трудовую и военную пенсии.

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