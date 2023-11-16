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Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025 года

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РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и заключительном чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту законопроекта, его действие должно было распространяться на судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, а также сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей.

Позднее в Минфине заявили, что приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военнослужащих и силовиков. 13 ноября комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять соответствующие поправки в законопроект.

25 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о приостановлении индексации вознаграждений за труд для ряда категорий россиян, в том числе госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военных. При этом парламентарии предложили убрать норму о приостановке перерасчета выплат для последних.

Госдума в первом чтении также одобрила законопроект о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 1 января 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты.

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