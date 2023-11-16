Дума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ был внесен в ГД кабмином в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы.

Согласно закону, МРОТ в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. В настоящий момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

До этого аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прогнозировал, что значительное повышение минимального размера оплаты труда в 2024 году принесет существенные выгоды миллионам россиян и экономике страны в целом.

По информации ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2023 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

В начале ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что среднемесячная заработная плата по данным за восемь месяцев 2023 года увеличилась на 7,5%, составив 70,3 тыс.

Ранее в России заявили о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года.