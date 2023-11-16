В России резко снизилась цена на красную икру

Оптовая цена за 1 кг икры горбуши к середине ноября 2023 года снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«Аналитическая группа ВАРПЭ зафиксировала снижение оптовых цен на красную икру на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 кг горбуши в оптовом сегменте на Дальнем Востоке в середине ноября стоил 3500 рублей, что почти на 25% меньше, чем в прошлом году.

Оптовые цены на икру кеты аналогичны ценам прошлого года — 4000 рублей за 1 кг.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что лососевая путина в текущем году стала одной из рекордных — вылов был больше 608,4 тысяч тонн. На фоне удачной путины вырос и объем добычи красной икры.

В конце октября завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения Ирина Пронина рассказала о способах отличить натуральную красную икру от поддельной. По ее словам, имитированный продукт чаще всего изготавливается из ингредиентов, которые легко распознать, а именно желатина, рыбьего жира и красителей.

Ранее эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры для здоровья.