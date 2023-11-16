Аналитик спрогнозировал рост ставок по вкладам в декабре

Ставки по вкладам в российских банках могут вырасти еще на 1 процентный пункт после очередного заседания Центробанка РФ по ключевой ставке 15 декабря. Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, может до конца года подняться до 15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он пояснил, что с большой долей вероятности ЦБ поднимет ключевую ставку еще на 0,5-1 п.п. на последнем заседании совета директоров в этом году, и ставки по вкладам вырастут на сопоставимую величину.

«Инфляция в России в первую неделю ноября — с 31 октября по 7 ноября — в годовом выражении ускорилась до 6,99%. Поэтому велика вероятность нового ужесточения политики ЦБ по ставке. Пока рынок ожидает перехода к снижению ключевой ставки через полгода. Соответственно, многие банки установили самые высокие ставки по вкладам сроком на шесть месяцев», — отметил Осадчий.

В результате происходит переток с депозитов населения со сроком более одного года на вклады со сроком менее одного года, заключил аналитик.

По данным ЦБ, в первые 10 дней ноября произошел рекордный за последние 20 месяцев рост максимальной процентной ставки по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. Ставка выросла на 1,531 п.п. – с 12,036% в III декаде октября до 13,567% в I декаде ноября. Этот рост стал реакцией рынка на последнее повышение ключевой ставки ЦБ на 2 п.п. с 30 октября до 15%, сказал Осадчий.

Исторический рекорд роста максимальной ставки по вкладам был зафиксирован в I декаде марта 2022 года. Тогда она увеличилась сразу на 11,923 п.п. Это была реакция рынка на повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п. — с 9,5% до 20% c 28 февраля 2022 года, пояснил аналитик.

Рост ставок по вкладам увеличивает приток денег населения в банки и, тем самым, способствует снижению инфляции.

Ранее россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам.