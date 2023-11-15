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Глава МЭА прогнозирует падение потребления газа в Европе

Глава МЭА Бироль: спрос на газ в Европе будет падать, а на водород расти

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Global Look Press

Спрос на природный газ в Европе будет сокращаться на фоне роста потребления водорода. Об этом сообщает испанское издание La Repubblica со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

Бироль отметил, что после 2025 года поставки газа в мире резко вырастут, а в Европе будет наблюдаться рост спроса на водород. Поэтому строительство новой инфраструктуры под газ сейчас нужно тщательно обдумывать.

Глава МЭА также предупредил о риске резкого роста цен на нефть в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, оттуда поступает треть мировой нефти, и нарушение поставок сильно ударит по Европе.

Бироль считает, что после 2030 года наступит пик потребления нефти из-за перехода на электромобили и замедления роста экономики Китая. Глава МЭА призвал энергокомпании активнее переходить на «зеленые» источники энергии.

Он также выразил надежду на успех предстоящей в ноябре климатической конференции ООН в Дубае. По мнению Бироля, мир должен прилагать максимум усилий для сокращения выбросов CO2 и не допустить повышения температуры больше чем на 1,5 градуса.

До этого в МЭА заявили, что цена на нефть может вырасти выше $100.

Ранее МЭА предрекло дефицит нефти в мире.

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