Госдума приняла проект нового бюджета во втором чтении с поправками

Госдума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Основные параметры документа остались неизменными, но на ряд направлений были выделены дополнительные деньги. Например, расходы на соцполитику в трехлетний период вырастут на 11%, или 2,2 трлн рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Ко второму чтению проекта бюджета поступило 920 поправок, четыре из которых были отозваны авторами. В общей сложности на три года было перераспределено почти 7 трлн рублей.

Доходы бюджета в 2024 году будут более 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн, в 2026 году — 34 трлн . Расходы составят 36,7 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн рублей соответственно. В течение 2024-2026 годов ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2024 году он запланирован на уровне 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 6 млрд рублей пойдут на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд рублей вырастут траты бюджета на оздоровление и детский отдых. Также более 26 млрд рублей дополнительно направят на комплексное развитие сельских территорий в 2024–2026 годы. На 6 млрд рублей ежегодно поднимут субсидии производителям сельскохозяйственной техники.

На поддержку регионов ко второму чтению бюджета распределено 264 трансфертов общим объемом 3,2 трлн рублей. Это, в частности, около 9 млрд рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам. На дополнительное финансирование наименее обеспеченных в регионах выделяется 10 млрд рублей в год.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Законопроект впервые был направлен полностью в электронном виде.

Ранее Минфин сообщил, сколько Россия в будущем году потратит на оборону.