Путин встретится с представителями российского бизнеса

Президент России Владимир Путин сегодня вечером проведет встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в деловых кругах.

По традиции под конец года представители крупного отечественного бизнеса встречаются с Путиным. Они обсуждают текущие вопросы экономики, инвестиции. Бизнес предлагает свои идеи и решения для развития страны.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM.

14 ноября Путин поблагодарил президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из Газы. В этот день президент РФ также принял приглашение принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который должен состояться 23 ноября в Минске.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».