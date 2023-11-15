Голикова сообщила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х

Уровень безработицы в России в период с 2000-х годов упал с 10,6% до 3%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит «Российская газета».

Она назвала 2000-е «очень сложными временами» и отметила, что снижение уровня безработицы в стране произошло во многом благодаря работе центров карьеры. С момента объявления антироссийских санкций такие центры стали местом сопровождения работодателей и работников, добавила она.

До конца этого года в России откроется 550 модернизированных центров занятости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что уже открыто 275 центров, еще столько же появится до конца года. В 2024 году таковых будет 346.

9 ноября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала дефицит рабочей силы главной проблемой российской экономики. Глава регулятора также оценила уровень безработицы в стране в 3%, уточнив, что ее экономика «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы». По словам Набиуллиной, особенно острая ситуация складывается в отраслях, которые «перешагнули докризисный уровень». В качестве примера она привела химическую промышленность и машиностроение.

Ранее вице-премьер назвал оптимальный уровень безработицы в России.