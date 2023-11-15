Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голикова сообщила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х

Голикова: уровень безработицы в России в период с 2000-х упал с 10,6% до 3%

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России в период с 2000-х годов упал с 10,6% до 3%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит «Российская газета».

Она назвала 2000-е «очень сложными временами» и отметила, что снижение уровня безработицы в стране произошло во многом благодаря работе центров карьеры. С момента объявления антироссийских санкций такие центры стали местом сопровождения работодателей и работников, добавила она.

До конца этого года в России откроется 550 модернизированных центров занятости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков уточнил, что уже открыто 275 центров, еще столько же появится до конца года. В 2024 году таковых будет 346.

9 ноября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала дефицит рабочей силы главной проблемой российской экономики. Глава регулятора также оценила уровень безработицы в стране в 3%, уточнив, что ее экономика «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы». По словам Набиуллиной, особенно острая ситуация складывается в отраслях, которые «перешагнули докризисный уровень». В качестве примера она привела химическую промышленность и машиностроение.

Ранее вице-премьер назвал оптимальный уровень безработицы в России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий