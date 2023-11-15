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Генпрокуратура России проверила Wildberries

Wildberries поменяла около 20 внутренних положений по решению Генпрокуратуры

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ дала правовую оценку правилам пользования торговой онлайн-платформой Wildberries и проверила законность решения маркетплейса о взимании платы за возврат покупки. Об этом заявили в пресс-службе надзорного органа.

«Изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», — указывается в заявлении.

Согласно информации Генпрокуратуры, теперь срок доставки товара может быть пролонгирован по согласованию с покупателем, потребитель получает безусловное право возможности отказа от заказанного товара (включая технически сложные устройства), срок рассмотрения претензии о замене продукта сокращен, вводится возможность отмены заказа через личный кабинет пользователя площадки.

Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату продукции надлежащего качества останется лишь в случаях, когда у покупателя низкая доля выкупа заказов, а также при больших расстояниях транспортировки продукции от склада до заказчика.

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел новую комиссию. Теперь за покупки, за которые расплатились с помощью Visa и MasterCard, нужно дополнительно платить 3% от стоимости товара. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал нововведение грабежом. Позднее представителей Wildberries вызвали в прокуратуру. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенничества при покупках на маркетплейсах.

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