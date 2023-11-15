Bloomberg раскрыл детали нового пакета санкций ЕС в отношении РФ

Агентство Bloomberg раскрыло детали 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

В частности предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, а также на фольгу и трубы.

В случае одобрения пакета в список войдут более 30 компаний, торговля с которыми ограничена, включая фирмы из Казахстана, Узбекистана, Сингапура и несколько российских машиностроительных компаний.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в ближайшее время представит 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России с запретами на импорт и экспорт товаров и ужесточением потолка цен на нефть.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд. Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.