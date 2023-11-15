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Экономист: в Европе начинают жалеть о заморозке российских активов

Экономист Лежава: в ЕС понимают, чем может закончиться конфискация активов России

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Shutterstock

Экономист и писатель Александр Лежава в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо о том, что использование Евросоюзом замороженных активов России может привести к дестабилизации международной финансовой системы. По мнению эксперта, в Европе начинают жалеть о решении конфисковать резервы РФ. Он также обратил внимание, что ряд стран ЕС занимают очень осторожную позицию относительно данного вопроса.

«Это Бельгия, Германия, Франция. Вероятно, они достаточно хорошо помнят историю. По крайней мере, те слова, которые еще в XIX веке говорил Бисмарк: русские всегда приходят за своими деньгами, и, когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие, они не стоят той бумаги, на которой они написаны», — отметил Лежава.

Он напомнил, что на сегодняшний день одним из наиболее ярых сторонников конфискации российских активов является Эстония. Что, по его словам, неудивительно, учитывая уровень русофобии в странах Прибалтики.

В своем заявлении Александр де Кроо отметил, что конфискация российских активов и их передача Украине является слишком сложным шагом. Такое решение, по его словам, может привести к оттоку капитала и уходу иностранных инвесторов с территории ЕС. Политик также подчеркнул, что необходимо подготовить правовую основу, Бельгия в свою очередь не сможет сделать это одна.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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