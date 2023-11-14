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В Белоруссии раскрыли преступную группу «Бабушкина крынка»

Лукашенко рассказал о коррупционной схеме экспорта молочной продукции в Россию

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Kremlin Pool/Global Look Press

В Белоруссии раскрыта преступная коррупционная схема по экспорту молочной продукции «Бабушкина крынка» в Россию. Об этом 14 ноября рассказал на совещании президент Александр Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, владельцы могилевского предприятия «Бабушкина крынка» основали в России подконтрольные фирмы, продавали им продукцию с минимальной наценкой и затем перепродавали в РФ по более высокой цене. Это занижало налогооблагаемую базу, отчего пострадал белорусский бюджет.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. (…) Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что дал поручение председателю КГБ Ивану Тертелю изъять собственность подозреваемых в доход государства.

Тертель, в свою очередь, сообщил, что по делу задержаны 26 человек, 15 из них арестованы.

10 ноября сообщалось, что Россия и Белоруссия учредили наднациональный налоговый комитет.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников оценил темпы реализации импортозамещающих проектов с Белоруссией.

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