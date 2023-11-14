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ЦБ выпустил дал рекомендацию об использовании VPN

ЦБ рекомендовал россиянам выключать VPN при использовании финуслуг в интернете

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Depositphotos

Россиянам рекомендовали отключать VPN при проведении платежей и получения финансовых услуг в интернете. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Романа Мухлынова.

По его словам, это поможет защититься от действий мошенников. Большинство приложений банков уже поддерживают отключение VPN.

«Если вы ищете белые способы вложения денег, не пользуетесь VPN, то во многом это оградит вас от черной и серой зоны в интернете с предложением услуг нелегальных участников финрынка», — отметил Мухлынов.

Ранее ЦБ сообщал, что за девять месяцев 2023 года выявил более 4 тыс. субъектов нелегальной деятельности, в том числе 2176 финансовых пирамид. 68% из них привлекали средства в криптовалютах. Также было выявлено 382 пирамиды в форме онлайн-игр, которые продают игровых персонажей для получения «пассивного дохода».

До этого стало известно, что глав компаний и госорганов стали обманывать от имени ЦБ РФ.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.

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