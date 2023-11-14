Минфин США не согласился с решением Moody's понизить прогноз по долгу

Рынок казначейских облигаций безопасен и ликвиден, а экономика США сильна, так прокоментировала недавнее снижение рейтинга экономики США от агентства Moody's министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает Reuters.

Рейтинговое агентство в пятницу понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного» со «стабильного», сославшись на крупные фискальные дефициты и снижение доступности долга.

«Это решение, с которым я не согласна», — сказала Йеллен.

Рост долгосрочных процентных ставок создавал бы проблему для устойчивости долга, если бы он продолжался, признала Йеллен. Однако администрация Байдена полностью привержена заслуживающему доверия и устойчивому бюджетному курсу, отметило издание.

Йеллен также призвала республиканцев в Палате представителей работать во избежание частичного закрытия правительства, которое может наступить уже в конце этой недели. Это третье бюджетное противостояние в этом году после многомесячного весеннего тупика, который привел федеральное правительство на грань дефолта.

Возможность закрытия финасирования правительства — «это ненужный экономический груз в момент, когда экономика США хорошо функционирует и движется в правильном направлении», прокомментировала она

Минфин США в понедельник сообщил, что дефицит федерального бюджета в октябре сократился почти на четверть по сравнению с годом ранее. Этому способствовал рост доходов до рекордного уровня за месяц из-за притока отложенных налоговых платежей с пострадавших от стихийных бедствий территорий.

Данные за прошлый месяц показали, что дефицит бюджета в финансовом 2023 году, закончившемся 30 сентября, составил почти $1,7 трлн — самый крупный после ситуации в эпоху COVID-19.

До этого экономисты МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока.

Ранее главы министерств финансов АТЭС обсудили замедление роста экономики КНР.