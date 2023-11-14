Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США не согласился с решением Moody's понизить прогноз по долгу

Глава Минфина США Йеллен заявила, что экономика США сильна, а долг безопасен

close
100%
Global Look Press

Рынок казначейских облигаций безопасен и ликвиден, а экономика США сильна, так прокоментировала недавнее снижение рейтинга экономики США от агентства Moody's министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает Reuters.

Рейтинговое агентство в пятницу понизило прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного» со «стабильного», сославшись на крупные фискальные дефициты и снижение доступности долга.

«Это решение, с которым я не согласна», — сказала Йеллен.

Рост долгосрочных процентных ставок создавал бы проблему для устойчивости долга, если бы он продолжался, признала Йеллен. Однако администрация Байдена полностью привержена заслуживающему доверия и устойчивому бюджетному курсу, отметило издание.

Йеллен также призвала республиканцев в Палате представителей работать во избежание частичного закрытия правительства, которое может наступить уже в конце этой недели. Это третье бюджетное противостояние в этом году после многомесячного весеннего тупика, который привел федеральное правительство на грань дефолта.

Возможность закрытия финасирования правительства — «это ненужный экономический груз в момент, когда экономика США хорошо функционирует и движется в правильном направлении», прокомментировала она

Минфин США в понедельник сообщил, что дефицит федерального бюджета в октябре сократился почти на четверть по сравнению с годом ранее. Этому способствовал рост доходов до рекордного уровня за месяц из-за притока отложенных налоговых платежей с пострадавших от стихийных бедствий территорий.

Данные за прошлый месяц показали, что дефицит бюджета в финансовом 2023 году, закончившемся 30 сентября, составил почти $1,7 трлн — самый крупный после ситуации в эпоху COVID-19.

До этого экономисты МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока.

Ранее главы министерств финансов АТЭС обсудили замедление роста экономики КНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий