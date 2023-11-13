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В РФ утвердили индексы изменения размера платы за ЖКХ на ближайшие пять лет

Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2024–2028 годы

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кабинет министров России утвердил индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по российским регионам и максимально допустимые отклонения от их значений по отдельным муниципальным образованиям на 2024–2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — указывается в пояснительной записке.

Согласно документу, со второй половины следующего года средний индекс по субъектам РФ будет меняться в зависимости от конкретного региона. Таким образом, в столице он составит 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Петербурге — 9,8%. Кроме того, на территории Ленинградской области индекс ЖКХ составит 10,2%, в Омской области — 14%, в Хакасии — 4%.

Максимально допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах 2025-2028 годы установят в диапазоне от 0 до 2,1%, отмечается в материале.

Перед этим председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, что после привязки тарифов на электроэнергию к объемам потребления они могут вырасти в общей сложности на 15%.

Ранее правительство поручило регионам пересмотреть систему тарифов для населения.

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