ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США в 2023 году

Организация стран--экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в мире странами, не входящими в объединение, на 12,76 млн баррелей в сутки в 2023 году. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации о рынке нефти.

Согласно документу, нефтяная добыча в мире государствами, не входящими в ОПЕК, может вырасти в текущем году на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), при этом существенный вклад в рост внесут Соединенные Штаты.

«Прогноз повышен на 100 тыс. б/с в сравнении с предыдущей оценкой», — следует из сводки.

В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,6 млн б/с, отметили в ОПЕК.

«Ожидается, что добыча нефти и конденсата увеличится в годовом исчислении на 0,8 млн б/с и составит в среднем 12,8 млн б/с», — резюмируется в отчете нефтяной организации.

В сентябрьском бюллетене ОПЕК+ говорилось, что Россия по результатам первого осеннего месяца вернула лидерство по экспорту нефти в Китай и Индию.

Ранее стоимость нефти упала до минимума с июля.