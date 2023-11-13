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Эксперт допустил дальнейшее укрепление рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля ниже 90 за доллар к концу года

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Игорь Руссак/РИА Новости

Курс рубля возможно ожидает дальнейшее укрепление после введения ограничений на валютную выручку экспортеров. Об этом рассказал «Ленте.ру». финансовый эксперт Владимир Григорьев.

По мнению экономиста, рубль будет медленно, но верно укрепляться по отношению к доллару и евро. Григорьев допускает, что к концу года курс может снизиться до 90 рублей.

«Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже 90 и 96 соответственно, но для этого нужно время, потому что ограничения были введены недавно», — пояснил экономист.

Эксперт отметил, что на процесс будут влиять и последние решения правительства — вывод ряда товаров из-под экспортных пошлин, привязанных к курсу. Однако эти меры сыграют меньшую роль, чем валютные ограничения, считает он.

До этого стало известно что лишь около 30% россиян постоянно наблюдают за курсом доллара и читают новости с валютной биржи.

Ранее ВШЭ связала ослабление рубля с увеличением вдвое оттока капитала из России.

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