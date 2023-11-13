В России резко подешевели морские перевозки

Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров в течение осени снизились более чем на 60%. Об этом сообщил «Коммерсанту» руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрий Суховерша.

«20-футовый контейнер можно доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за $500 <…>»,— отмечает он.

Эксперты издания обратили внимание, что рынок контейнерных перевозок «привык к цикличности», а в 2021–2022 годах ощутил «беспрецедентный рост» с рекордными прибылями.

Они отметили, что уже наступает время притока новых мощностей «на фоне замедления спроса». Потребители сокращают расходы. В итоге — ставки на контейнерные перевозки на основных маршрутах упали ниже допандемийного уровня.

7 ноября стало известно, что терминал для отправки грузов в Китай и страны АТР запустят под Новосибирском. По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, первые контейнерные поезда с территории парка будут отправлены до конца 2023 года.

Ранее в Росавиации рассказали об ожиданиях по работе российских авиакомпаний в 2024 году.