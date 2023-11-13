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Турция заявила о готовности помочь снять санкции на белорусские удобрения

Алейник: Турция готова помочь снятию санкций с белорусских калийных удобрений

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Турция пообещала оказать помощь в снятии рестрикций на поставки белорусских калийных удобрений. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в эфире телеканала ОНТ.

«Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в <…> снятии ограничений на калийные удобрения», — отметил он.

По словам министра, эта продукция для нужд сельского хозяйства считается основной для продовольственной и безопасности. Алейник отметил, что особенно это касается стран глобального Юга.

Глава МИД Белоруссии обратил внимание, что по данным ООН, «три четверти миллиарда населения планеты голодает». Он счел в данной ситуации введение санкций в отношении удобрений со стороны США и ЕС преступным.

Дипломат подтвердил готовность развивать сотрудничество в двустороннем формате. Алейник напомнил, что 80% потребностей Турции в удобрениях покрывает Белоруссия.

В начале ноября стало известно, что Белоруссия поставит калийные удобрения Ирану. Посол этой страны Алиреза Санеи заявил, что Минск и Тегеран договорились об их поставках в объеме 400 тыс. тонн.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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