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В правительстве раскрыли подробности финансирования льготных ипотек

Правительство РФ дополнительно выделило 95 млрд рублей на льготные ипотеки

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В заявлении указано, что дополнительное финансирование связано в том числе с повышение ключевой ставки Центрального банка России. 27 октября регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Распоряжение о дополнительном выделении средств на льготную ипотеку, датированное 9 ноября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что около 41 млрд рублей из выделенной суммы будет предоставлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Накануне премьер Мишустин сообщал, что в 2023 году россиянам будет выдано порядка 700 тысяч льготных ипотек. Власти стремятся сохранить программу субсидирования ставок по кредитам на уровне 7% годовых.

Ранее в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.

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