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Стало известно о нехватке у ВСУ снарядов и запасных стволов для артиллерии

The Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и запасных стволов для артиллерии

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Sofiia Gatilova/Reuters

У украинских военных начались проблемы в связи с дефицитом снарядов и изношенности орудий. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail, передает РИА Новости.

«Им мешает воевать не только дефицит снарядов основных калибров, но и изношенность западных орудий», — говорится в публикации.

Отмечается, что это невозможно исправить в ближайшее время, поэтому сравняться с Россией или превзойти ее в весе артиллерийского залпа Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся.

До этого газета Telegraph, ссылаясь на нескольких украинских солдат, сообщила, что солдаты ВСУ заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем в войсках из-за износа артиллерийских орудий.

4 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что с бронетехникой НАТО, которую поставили Украине в зону специальной военной операции, начались проблемы с наступлением жары. Он отметил, что из-за этого засоряются воздушные фильтры, что приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов.

Ранее военный эксперт раскрыл, смогут ли обещанные Киеву F-16 повлиять на ход СВО.

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