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Полиция проверит Элджея на пропаганду наркотиков

В Новосибирске полиция организовала проверку Элджея на пропаганду наркотиков

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Новосибирске полиция организовала проверку после обращения общественников о том, что рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) якобы пропагандирует употребление наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

О проверке полицейские сообщили в ответе УМВД России по Новосибирску, предоставленном агентству представителем «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» Иваном Квасницким.

Музыкант должен выступить в Новосибирске на фестивале, который пройдет 15-16 июня.

В 2021 году Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. При этом он не явился на судебное заседание по данному делу. Поводом для проверки творчества артиста стало обращение в полицию Лиги безопасного интернета, возглавляемой Екатериной Мизулиной, сотрудники которой увидели «откровенную пропаганду наркотиков» в одном из его видеоклипов.

Накануне писатели отреагировали на инициативу запретить пропаганду наркотиков в книгах.

Ранее сообщалось, что виртуального Элвиса Пресли отправят на гастроли.

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