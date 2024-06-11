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Молдавия об отмене запрета на въезд для Киркорова: «Не позволим»

В парламенте Молдавии заявили, что не позволят приезжать Киркорову в страну

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ТНТ

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отреагировал на отмену запрета на въезд в страну для Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Зачем ему сюда приезжать, чтобы рассказывать, как великодушен русский мир!? Нет, мы этого не позволим!» — заявил парламентарий.

Он потребовал, чтобы молдавские судьи руководствовались «политическим контекстом» и «ситуацией в мире» при принятии решений.

3 июня стало известно, что суд Кишинева снял запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову.

29 июля 2022 года пограничная полиция Молдавии запретила Киркорову въезд. Артист прилетел в Кишинев из Стамбула, однако на пограничном контроле в VIP-зале аэропорта ему сообщили, что его не впустят. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявляла, что на границе артисту аргументировали отказ тем, что в связи с чрезвычайным положением туристы не могут въезжать в страну.

В 2021 году Киркорову также запретили въезд на пять лет в Литву. Местные власти посчитали певца угрозой нацбезопасности. Они назвали артиста «инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР».

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме.

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