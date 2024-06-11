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На Украине рассказали о перебоях электричества вплоть до 2027 года

«Инсайдер UA»: на Украине будут перебои электричества каждую зиму до 2027 года

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Anna Voitenko/Reuters

Отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. Об этом сообщил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает «Инсайдер UA».

По его словам, отключения света будут длиться по восемь-десять часов каждые сутки, а бесперебойной подачи электричества жители Украины дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

При этом Харченко отмечает, что если бы такая же ситуация произошла с другой европейской страной, то в ней бы включали электричество всего на час в сутки. Он заявил, что украинская энергосистема одна из самых стойких.

20 мая депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90% мощностей тепловых электростанций в стране.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали причину приближения переговоров с Россией.

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