В правительстве проверят риск потери приоритетности при поставках нефти

Вице-премьер Александр Новак распорядился проанализировать возможные сложности с доставкой нефтепродуктов после вступления в силу новых Правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре РЖД с 1 сентября 2024 года. Об этом свидетельствует протокол его совещания от 28 мая, с которым ознакомился РБК.

По действующим временным правилам РЖД нефтепродукты относятся к третьему приоритету при перевозках. Однако в ПНД сохранение этого статуса не предусмотрено – их могут отнести к шестой и более низким очередям в зависимости от вида отправки, отметило издание.

В РЖД предупредили, что при высоком объеме грузов из первых пяти очередей возможны ограничения вывоза нефтепродуктов. Это может повлиять на поставки в восточном направлении, где сосредоточен экспортный поток.

Эксперты видят риски роста цен на бензин и дизтопливо на Дальнем Востоке из-за проблем с доставкой на местные НПЗ, сосредоточенные на экспорте в Китай. Не исключены трудности с отгрузкой продукции западных НПЗ на восток страны.

Новак поручил Минэнерго и ФАС оценить логистические риски перевозки нефтепродуктов после смены их приоритета и доложить с предложениями на следующем совещании. Об итогах будут проинформированы другие нефтяники.

До того ФРГ и Чехия призвалиНовак велел оценить риски потери приоритета нефтепродуктов при ж/д перевозках Евросоюз прекратить покупать российские энергоресурсы.

Ранее в Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти.