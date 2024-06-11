СБУ проводит досмотр в правительственном квартале Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева и на прилегающих территориях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мероприятия ведутся на территории Печерского и Шевченковского районов Киева с учетом правового режима военного положения. В них принимают участие Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.

Представители спецслужб проводят осмотр помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания. Также они осуществляют проверку граждан на территории — проверяют документы и осматривают автомобили. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», проверяются и телефоны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к требованию предъявить документы и соблюдать режим комендантского часа.

До этого в СБУ сообщили, что проверяют граждан в Шевченковском районе, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность. По версии спецслужб, проверка проходит в рамках «усиления контрдиверсионной защиты».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что проверка СБУ в центре Киева может быть связана со слухами о готовящемся государственном перевороте.