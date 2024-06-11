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В Москве у водителя в футболке с лозунгом «Слава Украине» нашли дроны и боеприпасы

Baza: у столичного водителя в футболке с нацистским лозунгом нашли оружие

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Телеграм канал «Baza»

В Москве у водителя в футболке с надписью «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских) обнаружили дроны и боеприпасы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«59-летний водитель-экспедитор Андрей Е. попал в поле зрения силовиков после конфликта у магазина «КБ» на улице Бехтерева. По словам прохожего, Андрей был одет в футболку с надписью «Слава Украине»», — говорится в публикации.

В результате между мужчинами завязался конфликт. По его итогу Андрея скрутили и положили на землю до прибытия полиции. В доме у мужчины правоохранители нашли восемь дронов, очки для управления устройствами, девять банок и контейнеров с различными порошками, выстрелы для гранатомета, снаряды, а также штаны с надписью «Нет войне».

Нагатинский районный суд назначил Андрею 10 суток ареста за дискредитацию ВС РФ. Против мужчины также могут возбудить дело за незаконное хранение оружия.

До этого проживающий в Москве чемпион мира по тайскому боксу Ярослав «Таец» Ремыга, который опубликовал в социальной сети лозунг «Слава Украине», признался, что сделал это осознанно.

«Я выступаю за Украину. Пытаюсь это делать. Пост ставил осознанно», — сказал он.

После публикации лозунга на спортсмена составили административный протокол по статье о дискредитации ВС России, Люблинский районный суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей.

Ранее водитель скорой помощи избил ногами новосибирца и попал на видео.

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