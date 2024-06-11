Водитель скорой помощи избил ногами новосибирца и попал на видео

В Новосибирске водитель скорой помощи несколько раз руками и ногами ударил мужчину в седане. Инцидент произошел 11 июня. Видео опубликовал Telegram-канал «ACT-54».

«На Бетонке водитель скорой помощи с помощью кулаков объяснил другому автомобилисту, что имеет право приоритетного проезда в сложившейся дорожной ситуации, — говорится в сообщении канала.

У скорой помощи были включены спецсигналы. После конфликта машины разъехались.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые прибегают к тарану автомобилей-помех при исполнении в случае крайней необходимости.

Поводом для обращения стал случай, когда жительница Санкт-Петербурга на легковом автомобиле 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок.

Ранее автоблогера Эрика Давидовича оштрафовали за дрифт на берегу Баренцева моря.