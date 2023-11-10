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В Банке России прогнозируют падение темпов розничного кредитования

Центробанк ожидает снижения темпов роста розничного кредитования в России

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Depositphotos

Темпы роста розничного кредитования будут падать до конца 2023 года и в следующем году, свидетельствуют материалы российского финрегулятора.

«Темпы роста розничного кредитования, по прогнозу Банка России, будут снижаться до конца 2023 г. и в 2024 г.», — указывается в документах.

Согласно информации ЦБ, снижение темпов связано с ужесточением финансово-кредитных условий и растущей склонностью россиян беречь накопления.

«Нет оснований ожидать роста аппетита к риску в банковском секторе против замедления роста розничного кредитования», — сообщили в Банке России.

В публикации отмечается, что рост корпоративного кредитования начнет замедляться в будущем году, учитывая возможное увеличение ключевой ставки.

До этого ЦБ зафиксировал всплеск желания россиян откладывать деньги. По информации финрегулятора, склонность россиян к сбережениям в октябре выросла до максимума с марта.

В сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что национальный финрегулятор обеспокоен качеством выдаваемых потребительских кредитов.

Ранее ЦБ сообщал, сколько россиян взяли кредит за последние полгода.

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