Стало известно, как россияне относятся к онлайн-госуслугам

Около 40% россиян настороженно относятся к онлайн-госуслугам. Такие данные показал опрос портала «Выберу.ру», есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Опрос проводился после выступления на форуме Finopolis министра цифрового развития Максута Шадаева, который рассказал о планах по оптимизации политики конфиденциальности на Госуслугах. Данные граждан впредь не будут храниться на портале, а запрашиваться в режиме «витрины» у профильных ведомств, не оставляя сведений на портале Госуслуг, сообщил министр.

В опросе приняли участие две тысячи россиян. По данным исследования, 52% респондентов одобрили предстоящие изменения положительно. 27% из них посчитали, что теперь использовать Госуслуги будет безопаснее, еще 25% намерены воспользоваться новыми функциями, которые раньше не решались использовать.

При этом 9% опрошенных отметили, что и прежде доверяли сервису. Из 39% россиян, которые с опаской относятся к получению государственных услуг онлайн, 17% полагают, что утечки данных возможны на стороне ведомств, 22% пока не готовы активно пользоваться онлайн-сервисами.

До этого стало известно, как изменилось пространство рунета за последние годы.

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