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Кофе Tchibo сменит в России название

«Коммерсантъ»: бывшее подразделение немецкой Tchibo сменит название на Tibio

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Depositphotos

Бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH «Чибо СНГ», которое перешло под управление местному руководству в прошлом году, сменит название на ООО «Тибио». Как пишет «Коммерсантъ», название бренда кофе соответственно поменяется с Tchibo на Tibio.

Компания подчеркивает, что сама технология производства и рецептура кофе не будут меняться, а упаковка будет похожа на прежний бренд.

По данным Роспатента, бренд Tibio был зарегистрирован в сентябре текущего года.

В августе прошлого года стало известно, что немецкий производитель кофе Tchibo GmbH в июле перестал быть владельцем ООО «Чибо СНГ». Бизнесом стало владеть ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ». По словам источника газеты «Коммерсантъ, «Чибо СНГ» могло прибегать к кофейным брендам Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компании придется поставлять кофе под новым брендом.

В августе текущего года стало известно, что нидерландский JDE Peet's, производящий в том числе кофе под брендом Jacobs, с конца текущего года будет продавать кофе и чай в России только под местными брендами вместо западных.

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