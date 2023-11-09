По данным обзора рисков финансовых рынков Центрального банка Российской Федерации стало известно, что в октябре 2023 года россияне нарастили покупку иностранной валюты — до 120,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 млрд руб. (в сентябре – на 40,7 млрд руб.)», — говорится в публикации.

В ЦБ подчеркнули, что основной объем пришелся на доллары США и евро. Темпы роста покупок ускорились во второй половине октября, когда рубль начал укрепляться.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля летом 2023 года прежде всего отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий.

Она отметила, что количество рублей, которое претендует на тот же объем валюты, включая доллары, евро и юани, выросло, в том числе благодаря кредитной активности.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.